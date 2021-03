“Strade in città sempre più pericolose”, Morgana (Fiab): “Auto circolano incontrollate”

Gela. Quanto accaduto al runner, investito da un’auto lunedì sera a ridosso di via Rio de Janeiro e poi trasferito a Palermo, è la conseguenza, tra le altre cose, di una sicurezza stradale che in città manca. Lo spiega il presidente della sezione locale Fiab, Simone Morgana, che da anni chiede interventi seri non solo per la messa in sicurezza delle arterie stradali, ma anche per rivedere del tutto il modello di mobilità cittadino. “Lo denunciamo da anni, negli ultimi mesi in maniera ancora più intensa, le strade in città, a causa delle auto che circolano incontrollate e senza limiti, sono diventate pericolose per tutti gli utenti deboli della strada. Non è un problema di piste ciclabili, ma un problema generale. L’ennesimo gravissimo incidente che ha coinvolto un pedone in viale Indipendenza ne è la dimostrazione. Vicini a lui e alla famiglia continuiamo a chiedere interventi seri sulla gestione della mobilità, per evitare questi eventi – dice Morgana – proprio pochi giorni fa un’auto in pieno centro storico ha sbandato, distruggendo, simbolico evento, uno dei pali che sostengono le tabelle elettroniche della Ztl. Lo spazio pubblico è delle persone, dei ciclisti, dei pedoni, dei bambini, delle persone con disabilità e non delle automobili. Lo spazio deve essere condiviso e non totalmente sottratto. Oggi, appartiene solo alle auto”.