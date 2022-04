Strade pericolose, a Punte Vigne tratto ostruito dalla vegetazione: insidie per i bus

Gela. Un tratto di strada che sta diventando molto pericoloso. A Punte Vigne, la vegetazione spontanea, a causa di pochi interventi di manutenzione, limita la visuale degli automobilisti. Il pericolo maggiore lo corrono i conducenti dei mezzi pubblici, come i bus urbani. Senza un’adeguata visuale, sono costretti ad allargare parecchio la traiettoria di guida, con il serio rischio di impattare contro auto che circolano in senso opposto. Al momento, per la vegetazione spontanea e le tante sterpaglie della zona non è stato fatto nulla e i rischi aumentano per l’intero tratto che collega Caposoprano a Macchitella.