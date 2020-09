Strade senza auto in tre istituti scolastici, divieti durante ingresso e uscita alunni

Gela. Attuare da subito le misure appena varate non sarà semplice, data l’emergenza che ha colpito il comando della polizia municipale. Un primo passo sull’attivazione delle strade scolastiche, richieste a gran voce dalla sezione locale della Fiab (presieduta da Simone Morgana), è stato comunque mosso. Su indicazione dell’assessore Terenziano Di Stefano, il comandante della municipale Giuseppe Montana ha disposto il divieto assoluto di transito e di sosta delle auto e di altri veicoli a motore nelle aree adiacenti l’ingresso degli istituti scolastici “Enrico Solito”, “Dante Alighieri” e “Lombardo Radice”. In questo modo, si consentirà agli studenti di muoversi senza entrare a contatto con le sostanze rilasciate dagli scarichi delle auto e degli altri mezzi. Il divieto tocca via Trapani, nel tratto compreso tra via Napoli e via Guttadauro (per la scuola “Lombardo Radice).