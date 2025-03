Strage di Altavilla, condannata a 12 anni e 8 mesi la figlia di Barreca

PALERMO (ITALPRESS) – E’ stata condannata a 12 anni e 8 mesi di reclusione, dal gup del Tribunale dei minorenni di Palermo, la figlia maggiore di Giovanni Barreca, imputata come il padre e una coppia di amici fanatici religiosi della strage di Altavilla, in provincia di Palermo.

I fatti risalgono all’11 febbraio del 2024, quando vennero uccisi la madre e due fratellini, di 16 e 5 anni, durante un folle rito di liberazione dal demonio. La ragazza è stata giudicata con il rito abbreviato ed ha ottenuto la riduzione di un terzo della pena. Il pm aveva chiesto 18 anni per la giovane, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni ed era accusata di omicidio plurimo aggravato e occultamento di cadavere. Gli omicidi sono avvenuti un anno fa nella villetta di famiglia.

Intanto, il padre Giovanni Barreca, che uccise la moglie e i due figlioletti, è stato giudicato capace di intendere e di volere. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Palermo, che ha respinto la richiesta di non doversi procedere per infermità mentale.

