Strategie popolari per le scommesse ippiche

“Martingala”

Questa strategia prevede l’aumento della puntata dopo ogni partita persa. Va notato subito che è già stata criticata dagli esperti diverse volte. Tuttavia, non si può negare che in alcuni casi sia ancora efficace. Ad esempio, se si effettua una puntata di 10 dollari e questa non ha successo, è necessario effettuare una puntata di 20 dollari sulla partita successiva. Se la scommessa fallisce di nuovo, alla terza partita bisogna puntare 40 dollari, e così via.

L’obiettivo dello scommettitore è quello di ottenere un importo che copra tutte le spese precedenti. Tuttavia, nella pratica, può accadere che si verifichi un’ampia serie di perdite e che la posta in gioco aumenti molto rapidamente. Naturalmente, questo approccio non può essere definito redditizio.

In base alle statistiche

Questo approccio alle scommesse ippiche si basa sull’analisi dei dati delle partite precedenti. Si scommette su un cavallo che mostra risultati stabili e si esibisce a una distanza che gli si addice per carattere e parametri fisici. Allo stesso tempo, praticando questo schema, è necessario monitorare attentamente la forma del cavallo, il suo allenamento e altri indicatori.

Combinazioni

Queste strategie consentono ai giocatori di effettuare un gran numero di scommesse ippiche su diversi cavalli con puntate minime. Si basano sulla scelta di un cavallo che lo scommettitore ritiene vincente e poi scommettono su tutte le possibili combinazioni che includono quel cavallo come vincitore.

In realtà, questa è solo una piccola parte dell’elenco di tutte le strategie possibili. Ma è importante capire che nessuna di esse garantisce il 100% di successo. È meglio, quando si fanno scommesse, anche sulle corse dei cavalli, non farsi guidare da un unico piano, ma valutare tutte le condizioni nel complesso.