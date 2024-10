Strategie progressiste, incontro in giornata: i temi della città e le provinciali nel “modello Gela”

Alla riunione pomeridiana in municipio, tra gli altri, c’erano il consigliere Pd Antonio Cuvato e il presidente provinciale Massimo Arena. I progressisti cercano gli equilibri e vogliono testarli, eventualmente, pure alle provinciali di secondo livello. Nessuno si sente di escludere l’opzione del sindaco Di Stefano presidente della Provincia. Potrebbe essere, anche in questa circostanza, l’equilibratore civico nelle strategie del centrosinistra, che in città ha ormai un vero e proprio laboratorio politico, testato soprattutto sulle emergenze che si susseguono. In serata, Di Paola incontrerà consiglieri e amministratori pentastellati a Caltanissetta, sempre seguendo la traccia delle provinciali.