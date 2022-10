Streaming e 5G, la Sicilia per l’innovazione tecnologica dell’intrattenimento

Gela. Una Sicilia sempre più tecnologica, preparata per le ultime innovazioni in materia di streaming e all’insegna del 5G, grazie ovviamente non solo agli sviluppi in termini di infrastrutture per le connessioni, ma anche e soprattutto alle implementazioni degli operatori di rete internet italiani. Nel futuro della nostra regione dovrebbero esserci infatti trasmissioni dati ultra-rapide, grafiche in streaming sempre più nitide e un’ampia riduzione dei disguidi tecnici dovuti alle reti obsolete. Si parte ovviamente dal lavoro per ottenere una tecnologia 5G stabile e sicura, come aveva preannunciato nei mesi scorsi Ericsson, attraverso le dichiarazioni rilasciate dal suo network director Massimo Basile.