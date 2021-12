Stretta per Natale e Capodanno: “Vietati assembramenti nei luoghi pubblici e privati”

1. Per tutti i i giorni della settimana, è vietata ogni forma di assembramento in tutti gli

spazi aperti, in tutti i luoghi pubblici e privati ed in quelli privati aperti al pubblico, ove l’

accesso dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dalle vigenti normative

nazionali e regionali anticovid-19.

2. Per tutti i giorni della settimana è, comunque, vietato lo stazionamento delle persone

nelle seguenti strade e piazze cittadine, ad eccezione di coloro che sono regolarmente in

coda (ma mantenendo un metro di distanza e la mascherina) per accedere agli esercizi

commerciali legittimamente aperti:

– piazza Umberto;

– Sagrato Chiesa Madre, sia sul lato di Corso Vittorio Emanuele, sia sul lato di via G.N.

Bresmes;

– corso Vittorio Emanuele;

– corso Salvatore Aldisio;

– via Gen. Cascino;

– piazza S. Agostino;

– piazza Martiri della libertà;

– piazza Roma;

– piazza S. Francesco;

– piazza S. Giacomo;

– viale Federico II di Svevia;

– portici di Macchitella;

– via Venezia;

– via Palazzi;

– via Parioli;

– viale Indipendenza;

– piazza Tre Porte;

– Stazione ferroviaria;

3. Per tutti i i giorni della settimana, è disposta la chiusura di tutte le ville comunali e dei

giardini pubblici, comprese le aree riservata ai giochi.

4. E’ fatto obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per

tutte le persone fisiche che abbiano superato l’età di 12 anni.

5. E’ fatto obbligo ai concessionari del servizio di trasporto pubblico locale (A.S.T. e

Pintaudi) di garantire nei loro vettori il distanziamento sociale di almeno un metro, di

rispettare il tetto massimo di capienza per il trasporto dei passeggeri previsto dall’art. 31 del

D.P.C.M. del 2.3.2021 e dai provvedimenti del Presidente della Regione Siciliana , nonché

di provvedere, periodicamente e con cadenza temporale ristretta, alla disinfezione dei loro

vettori.

6. E’ fatto obbligo a tutti i gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali ed ai

responsabili dei pubblici uffici ubicati nel territorio comunale di mettere a disposizione degli

utenti dei loro servizi prodotti idonei per un’adeguata igienizzazione delle mani, da esporre

in più punti ed in luoghi ben visibili.

7. Si invitano i dirigenti scolastici (nel caso in cui dovesse essere necessario prolungare la

validità dell’ordinanza al rientro dalle festività natalizie) ad articolare gli orari di ingresso ed

uscita di alunni, docenti e personale Ata in una prolungata fascia oraria che risulti idonea

a garantire il diluirsi dell’affluenza degli genitori, degli alunni e del personale docente e non

docente, in modo da evitare assembramenti davanti le scuole.

La Polizia Municipale avrà il compito di seguire le direttive emesse dalla Questura di

Caltanissetta in merito ai controlli anticovid, collaborando con le altre forze di polizia

territoriali per agevolare ogni forma di controllo finalizzato al contenimento del contagio

pandemico in corso. Il presente provvedimento ha efficacia immediata e produrrà i suoi

effetti sino a quando, da parte dell’Asp, non interverrà una nuova comunicazione sul rientro

entro i livelli di guardia della situazione pandemica. Intervenuta tale comunicazione il

provvedimento cesserà automaticamente di avere efficacia.