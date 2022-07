Stretta su vendita di bevande in bottiglia e superalcolici, scattano divieti e restrizioni

Gela. Il sindaco Lucio Greco ha appena firmato un’ordinanza con la quale dispone il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro, in bottiglie di plastica chiuse ed in lattine (da asporto). Durante il periodo estivo, con l’intensificarsi della movida, si assiste, purtroppo, ad un incremento di episodi di quotidiana violenza urbana, anche legata ad un uso eccessivo di bevande alcoliche, che, se distribuire in bottiglie di vetro, possono pure diventare pericolose in quanto possono essere utilizzate come armi improprie. Pertanto, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che potrebbero minacciare l’incolumità pubblica, è fatto divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro, in bottiglie di plastica chiuse ed in lattine (da asporto). Il divieto si estende anche ai distributori automatici di bevande esposti al pubblico o posti in locali privati, accessibili al pubblico.