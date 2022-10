Strisce blu, avviso Ecoparking per short list di operatori da assumere

Gela. Una short list, composta da un numero massimo di quindici candidati, che potranno essere individuati per seguire il corso di formazione, preliminare all’attività di addetto alla sosta. I responsabili della società Ecoparking, che ha ottenuto l’affidamento del servizio di sosta a pagamento in città, hanno pubblicato l’avviso. Le domande potranno essere presentate entro il 9 ottobre. L’inserimento nella short list, per eventuali assunzioni part-time o full-time, non determina comunque nessun obbligo. La società intende avviare il servizio con otto operatori.