Strisce blu, commissione conferma aggiudicazione “Ecoparking”: respinto riesame Sis

Gela. L’esito della gara per l’aggiudicazione del servizio di sosta a pagamento non è da rivedere. La commissione interna, che si è occupata di vagliare le offerte individuando quella della società Ecoparking srl di Lascari, non ha accolto le osservazioni avanzate dai responsabili di un’altra società che aveva presentato un’offerta, la Segnaletica Industriale Stradale di Perugia. I tecnici che hanno vagliato le proposte hanno concluso per la conferma dell’aggiudicazione alla società palermitana. Gli imprenditori umbri hanno presentato osservazioni tecniche, spiegando che la loro offerta poteva essere variata sul piano della collocazione dei dipendenti e dell’entità del personale. Per la commissione, però, non ci sono le condizioni per dar seguito a quanto riportato nella richiesta di riesame, depositata dall’azienda piazzata alle spalle della Ecoparking. In quindici pagine, i componenti della commissione indicano le ragioni del no alle variazioni proposte dalla Sis. Si richiamano i criteri della “non ambiguità dell’offerta” e dell’”immodificabilità”. L’esito dell’aggiudicazione viene di fatto confermato.