Strisce blu, commissione ritorna sul regolamento: si lavora sul provvedimento

Gela. Dopo oltre un anno e un primo tentativo, andato a vuoto, di far arrivare la proposta in consiglio comunale, sulle strisce blu e più in generale sul sistema di sosta a pagamento si riparte, quasi da zero. Superate le polemiche politiche sulla costituzione delle nuove commissioni, i consiglieri che fanno parte di quella affari generali, ora presieduta dal centrista Salvatore Incardona, hanno deciso di ritornare sull’intera procedura, per proporre un nuovo regolamento. Il lavoro è iniziato da qualche giorno e probabilmente entrerà nel vivo alla ripresa vera e propria dell’attività in municipio, dopo queste settimane di agosto. Il presidente Incardona è convinto che bisogna riorganizzare la materia, per far arrivare in aula un regolamento, con indicazioni precise sulla gestione di un servizio, affidato in house alla Ghelas, ma che non assicura introiti così consistenti, come invece era nelle previsioni iniziali. Il regolamento dovrebbe essere un punto di riferimento, soprattutto dopo aver superato le verifiche tecniche. Sembrava che potesse arrivare in consiglio lo scorso anno, quando la precedente commissione affari generali aveva lavorato per mesi sul punto.