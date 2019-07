Strisce blu, dubbi sulle modifiche alle tariffe attuali: commissioni convocano Di Stefano

Gela. Il consiglio comunale, dopo le polemiche successive all’avvio del servizio di sosta a pagamento, ha intenzione di apportare modifiche sostanziali al regolamento. Le strisce blu sono state riattivate tra lo scetticismo generale, con tariffe differenziate da zona a zona, senza parcometri e con poche soluzioni per i residenti. Prima di arrivare in aula, con la seduta fissata per il prossimo lunedì, il regolamento (che solo pochi mesi fa è stato approvato dal commissario straordinario) è sui tavoli delle commissioni affari generali e bilancio. Il vero punto interrogativo rimane quello delle tariffe. I consiglieri mirano ad una modifica, con effetto immediato. Dalle verifiche, però, sembra proprio che un intervento di questo tipo non sia possibile. Incidere sulle tariffe significherebbe variare previsioni di incasso, già previste nel bilancio 2019. Se ne dovrebbe riparlare, quindi, solo dall’1 gennaio 2020. La questione è stata sollevata nel corso degli approfondimenti avviati dalle commissioni. Il consigliere comunale di “Avanti Gela” Salvatore Scerra e l’indipendente Paola Giudice, componenti della commissione affari generali, hanno chiesto chiarimenti al dirigente Alberto Depetro. Hanno spiegato che interventi di variazione tariffaria non sono possibili, con un bilancio di previsione già approvato. “Non è una soluzione immediatamente attuabile – spiega Scerra – l’abbiamo fatto presente. Potrebbero scattare solo dall’anno prossimo. Sarebbe importante assicurare anche una tariffa residente-famiglia, che consenta l’uso di un pass per un massimo di tre targhe, per andare incontro alle esigenze dei nuclei familiari”.