Strisce blu, è caos in città: automobilisti esasperati

Gela. La polemica aumenta sulle strisce blu. Le eccezioni sollevate dalla maggior parte dei cittadini sono le stesse. Le tariffe orarie sono eccessive, non si capisce quale sia il limite tra zona A e zona B e gli addetti al controllo non sono ancora in grado di fornire le adeguate informazioni.

Secondo talune indiscrezioni, non sarebbero previsti gli stalli obbligatori destinati ai disabili, in possesso di regolare autorizzazione.