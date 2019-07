Strisce blu, ecco le modifiche apportate dalla giunta dopo le proteste

Ecco le principali novità.

I residenti potranno acquistare un abbonamento al costo di 10 euro per la zona A (città murata) e 6 euro per la zona B. L’anomalia sta nel fatto che non si potrà parcheggiare in zone diverse da quelle previste negli abbonamenti.

Per i non residenti si pagherà invece 30 euro al mese (zona A), e 20 euro per la zona B. Chi paga per la zona A potrà parcheggiare in quella B ma non viceversa.

Solo undici i rivenditori autorizzati sin qui. Da ottobre si torna ai parchimetri, che permetteranno anche di pagare frazioni di ora. Intanto da agosto otto ex addetti alla sosta torneranno in servizio. Hanno costituito una cooperativa a gestiranno la vendita dei ticket in giro per la città.

Il Comune ha deciso che in piazza Calvario non si potrà parcheggiare.