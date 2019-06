Strisce blu, ex operatori fermano protesta: Alario, “Giunta va indietro”

Gela. Per ora, protesta sospesa, almeno fino a lunedì. Gli ex operatori della sosta a pagamento attendono una risposta dall’amministrazione comunale. Ieri sera, l’ennesima riunione. Potrebbero entrare in campo le agenzie interinali per traghettare l’assunzione degli operatori rimasti senza lavoro e che ieri hanno alzato il livello della protesta. “Vogliamo reperire almeno 45 mila euro – dice il vicesindaco Terenziano Di Stefano – almeno per una copertura finanziaria fino al prossimo ottobre”. Un’assunzione diretta da parte di Ghelas è da escludere, mancherebbero i presupposti, e anche la clausola sociale non viene interpretata come obbligatoria. “I lavoratori hanno apprezzato la buona volontà del sindaco e dell’amministrazione – dicono i sindacalisti Filcams Nuccio Corallo ed Emanuele Scicolone – così, attenderemo lunedì per valutare le proposte e le soluzioni”.