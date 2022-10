Strisce blu, Farruggia: “Amministrazione ha perso ogni credibilità, quasi una presa in giro”

Gela. “L’amministrazione comunale ha perso la propria credibilità. Non sta dando in alcun modo seguito agli impegni assunti sulla vicenda dei lavoratori storici del servizio di sosta a pagamento”. Il consigliere comunale Virginia Farruggia ha partecipato al tavolo che si è tenuto, attraverso la conferenza dei capigruppo. “Semplicemente, sono venuti a prenderci in giro – aggiunge – a questi lavoratori hanno fatto perdere ormai ogni tipo di diritto, compreso quello al passaggio di cantiere. Le responsabilità sono evidenti e nonostante tutto non si fa nulla”. Il consigliere considera quasi come una beffa la manifestazione di interesse pubblicata per selezionare gli operatori della sosta, da collocare nel servizio affidato alla società Ecoparking, che non è ancora partito. “E’ una manifestazione di interesse nella quale non si fa neppure riferimento a requisiti precisi per la partecipazione e poi si indica una fase di formazione degli eventuali operatori che saranno individuati. I lavoratori storici, però, questa formazione già l’hanno acquisita”.