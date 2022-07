Strisce blu, presunte irregolarità per l’affidamento a “Blue Line”: aperto giudizio

Gela. Le indagini risalgono al periodo dell’amministrazione comunale dell’allora sindaco Domenico Messinese. Gli investigatori si concentrarono su presunte irregolarità nella gestione del servizio di sosta a pagamento, in quel frangente portato avanti dalla società privata “Blue Line“. Le indagini furono chiuse sul finire del 2020. I pm della procura hanno poi ottenuto il giudizio per uno dei responsabili della società, Rocco D’Assenza, e per un funzionario comunale, Luigi Buttiglieri (che svolse compiti di rup). In settimana, davanti al collegio penale del tribunale, si è aperto il dibattimento. Tra le contestazioni che vengono mosse, secondo gli inquirenti si sarebbero concretizzate ipotesi di reato come l’abuso d’ufficio e la turbativa. Furono valutati diversi atti della procedura, compresi quelli delle proroghe concesse alla ditta locale. Addebiti che già nelle fasi precedenti i due coinvolti hanno respinto. Per le difese, sostenute dagli avvocati Filippo Spina e Giuseppe Condorelli, non ci sarebbe stata nessuna anomalia nelle procedure legate al servizio di sosta a pagamento, che dopo la conclusione dell’affidamento a “Blue line” venne assegnato in house alla Ghelas multiservizi.