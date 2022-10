Strutture portuali e investimenti, domani Monti in municipio: incontro con Greco

Gela. Era in programma da tempo e domani il presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti sarà in città. E’ previsto un incontro con il sindaco Lucio Greco, in municpio. Si dovrà fare il punto della situazione sulle strutture portuali locali, ora affidate all’Autorità. Per il porto rifugio non è chiaro cha tempi possano esserci per far partire i lavori di dragaggio, già finanziati ma mai concretizzati. Ci sono poi il porto isola e una programmazione che dovrebbe trarre impulso dal maxi investimento sul gas del progetto “Argo-Cassiopea”. Monti fece un primo sopralluogo in città lo scorso anno. Da allora, è stato necessario attendere i tempi per completare il passaggio di consegne. L’Autorità si sta occupando, tra le altre pratiche, di quelle per le concessioni demaniali richieste da Enimed nel progetto “Argo-Cassiopea”.