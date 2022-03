Strutture portuali, passaggio all’Autorità ancora in stallo: “Proposta Regione da riformulare”

Gela. I tempi per il passaggio effettivo delle strutture portuali locali all’Autorità della Sicilia Occidentale potrebbero allungarsi ancora di più. Pare infatti che non ci sia ancora un’intesa complessiva tra la Regione e il Ministero delle infrastrutture. Anzi, di recente, proprio dai responsabili ministeriali, che seguono la procedura, è arrivata una richiesta, inoltrata a Palermo, di rivedere i contenuti del protocollo d’intesa. A livello ministeriale, non sono state individuate tutte le condizioni per concludere l’iter e quindi assegnare la piena gestione delle strutture portuali locali proprio all’Autorità della Sicilia Occidentale, del presidente Pasqualino Monti, che nell’estate dello scorso anno fece un primo sopralluogo in città, visitando le aree portuali che dovrebbero cambiare gestione, nel tentativo di un rilancio. “Allo stato, in base alle informazioni acquisite – dice il senatore Pietro Lorefice – la proposta di protocollo d’intesa trasmessa dalla Regione è stata ritenuta da riformulare. Peraltro, è stata formalmente ricevuta solo a fine dicembre”. L’intervento dell’Autorità portuale dovrebbe essere un pezzo importante del puzzle per il rilancio delle infrastrutture portuali locali, che ancora oggi segnano il passo, senza un vero programma per tentare la strada dei finanziamenti ed avere un ruolo vero nelle rotte del Mediterraneo.