Studente senegalese aggredito, per due giovani messa alla prova dà esito favorevole

Gela. Inizialmente, era stata contestata anche l’aggravante dell’odio razziale. Due giovani, minorenni al momento dei fatti, furono accusati di aver aggredito un coetaneo, senegalese, che in quel periodo frequentava un istituto di formazione professionale, in città. Per entrambi, si è però chiuso il procedimento penale avviato davanti ai giudici del tribunale minorile di Caltanissetta. I magistrati hanno accertato l’esito positivo del periodo di messa alla prova. I due giovani imputati hanno svolto attività sociale, mettendosi alle spalle quanto accaduto. L’istanza di messa alla prova era stata avanzata dai legali, gli avvocati Davide Limoncello e Carmelo Tuccio. Con l’accertamento favorevole, giunto dopo un periodo di attività sociale e di recupero, per entrambi si chiude la vicenda processuale.