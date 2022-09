Studenti in strada per il Global strike, “impegni per l’ambiente e non termovalorizzatori”

Gela. Non un altro sciopero fine a sé stesso, ma un mezzo unico per mandare un messaggio alla politica e agli elettori a soli due giorni dalle urne. Oggi, in oltre 70 città italiane studenti, lavoratori, associazioni e cittadini preoccupati per l’emergenza climatica sono scesi nelle strade e le piazze per l’appuntamento italiano del Global Strike, lo sciopero globale che si tiene in contemporanea nelle metropoli di tutto il mondo per rimarcare l’esigenza di affrontare subito la fine climatica, a partire dalla decarbonizzazione e un taglio netto alle emissioni.

Anche gli studenti delle scuole superiori locali hanno voluto partecipare allo sciopero globale per il clima dei Fridays for Future. “Tra le richieste che i giovani del clima intendono avanzare ancora una volta ai leader politici, soprattutto in vista delle prossime elezioni – dice Giampaolo Di Francesco rappresentante di istituto del liceo classico Eschilo – c’è quella di garantire i finanziamenti necessari contro le perdite e i danni subiti dalle comunità più colpite dalla crisi climatica”.