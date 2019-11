Studenti “Sturzo” protestano per riavere le aule, Trainito: “Subito sopralluogo con il sindaco”

Gela. “Ho già contattato il sindaco. Faremo subito un sopralluogo all’istituto “Sturzo”, anche se la competenza è della Provincia di Caltanissetta. Gli studenti vanno tutelati, in ogni caso”. Il presidente della quinta commissione consiliare, Rosario Trainito, sta seguendo le vicende successive ai crolli verificatisi in alcune aule dell’istituto di via Romagnoli e che stanno impedendo agli studenti di frequentare regolarmente. Questa mattina, hanno protestato davanti alla prefettura di Caltanissetta. “Insieme agli altri componenti della commissione – continua Trainito – presenteremo un documento da inviare al provveditorato agli studi. Non è una situazione che possa proseguire oltre. Ad essere danneggiati non sono solo gli studenti dell’istituto commerciale “Sturzo”, ma anche quelli del liceo scientifico, che usano alcune aule”.