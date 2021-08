“Stupidistan” ed una Sicilia surreale apre “I Mercoledì di Cronaca”

Gela. Una Sicilia surreale, dove la stupidità dilaga, nessuno va a scuola e le regole non esistono. E poi c’è Patty, una dog sitter romana, che si ribella a tutto questo ma finisce in un manicomio perchè vegetariana, mediamente alfabetizzata e non fumatrice.

Il romanzo dello scrittore siracusano Stefano Amato, Stupidìstan, sembra molto più realistico di quanto lo stesso autore pensasse. Gli abitanti di Stupidistan hanno abolito scuole, tasse e tutte le regole; mangiano solo carne, consumano solo bevande, dolci e gassate e si spostano solo a motore. Patty viene internata in manicomio, dove incontra altre persone come lei che hanno rinunciato a lottare e custodiscono gelosamente gli ultimi libri rimasti sull’isola. Patty invece rifiuta di arrendersi e trova e il coraggio di rimediare ai disastri della stupidità ma anche della poca voglia di leggere

Il libro ha aperto la seconda edizione della rassegna letteraria “i mercoledì di cronaca”, promossa da Finmedia e Quotidiano di Gela con il patrocinio dell’assessorato allo Sport, turismo e spettacolo

Presso la suggestiva terrazza di Bosco Littorio ha dialogato con l’autore Jerry Italia. Giorgia Parisi e Sofia Di Dio hanno armonizzato la calda serata con pezzi di Amy Whinehouse, Billy Eilish e 4 No Blondes.