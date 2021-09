“Su Asp Mancuso si è svegliato dopo quattro anni”, Siragusa: “Greco prenda le distanze”

Gela. “Mancuso, dopo quattro anni, si è accorto che la sanità locale non funziona? Meglio tardi che mai. Greco dovrebbe prendere le distanze da tutto questo”. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa ritorna sulle polemiche alimentate dal duro attacco che il forzista Michele Mancuso, deputato di riferimento di Forza Italia, ha rivolto al management di Asp, senza risparmiare neanche l’assessore regionale Ruggero Razza, suo alleato a Palermo. “Mancuso è stato fulminato sulla via di Damasco. E’ passato in un baleno da “tutto va bene madama la marchesa” a tutto va male nella sanità nissena. Per quattro anni è andato in giro millantando o forse no, rapporti preferenziali e privilegiati, a destra e a manca. Si è posto nei confronti della classe medica come l’unico interlocutore con la direzione dell’Asp di Caltanissetta – dice Siragusa – e, ora, per sua stessa ammissione, ha di fatto dichiarato che conta quanto il due di spada con briscola a coppe. Ci stupiscono anche le parole dell’assessore Gnoffo, che fregandosene del ruolo che ricopre, solo per sostenere la tesi del capo, non ci pensa due volte a scagliarsi contro il management dell’Asp, lasciando il sindaco, che è massima autorità sanitaria, in stato confusionale e nel solito dilemma di non sapere che posizione prendere”.