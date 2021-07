“Su Camera di Commercio evitare populismi”, Pd: “Questione a commissione Ars”

Caltanissetta. “Il Pd della provincia è assolutamente vicino a tutti i lavoratori della Camera di Commercio”. I dem del territorio, così come spiegano il deputato Ars Giuseppe Arancio e il segretario provinciale Peppe Di Cristina, ritengono che della questione si debba occupare direttamente la commissione lavoro dell’Ars. “Soprattutto, è necessario evitare una nuova impugnativa del governo, così come accadde due anni fa. Serve un ponte di dialogo – dicono – il Pd sta seguendo la situazione degli ottanta lavoratori, compresi quelli degli uffici di Gela. Ora, è necessario trovare una soluzione, visto che in questi quattro anni il governo regionale non è riuscito a farlo”.