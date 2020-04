“Su Eni c’è chi vuole screditare sindaco e istituzioni”, Cascino: “Si occupino di difendere i lavoratori”

Gela. Gran parte della maggioranza del sindaco Lucio Greco ha scelto di fare muro politico in difesa dell’avvocato, soprattutto rispetto alla vicenda del finanziamento di Eni per la nuova terapia intensiva al “Vittorio Emanuele”. Una decisione che la multinazionale, dopo probabilmente un primo svarione comunicativo, ha confermato per dare una risposta in questa fase di assoluta emergenza sanitaria. Anche il consigliere Vincenzo Cascino sostiene l’azione di Greco e ne ribadisce il ruolo importante svolto in questo frangente, come già fatto dal vicesindaco Terenziano Di Stefano e dal consigliere di “Un’Altra Gela” Romina Morselli. L’indipendente è ancora più esplicito e respinge le critiche, poco velate, che sono arrivate da una parte del sindacato, come dimostrato da quanto sostenuto dal segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice, che ha stigmatizzato la corsa a prendersi i meriti politici, scatenata dalla maggioranza. “Forse molti non si rendono conto che ci troviamo di fronte ad una situazione senza precedenti e non è facile trovare subito tutte le soluzioni del caso. Ciò che appare ancor più stridente – dice Cascino – è che questo tentativo, poco efficace, di screditare le istituzioni, arriva da soggetti estranei alla politica, che a gamba tesa e utilizzando ruoli che di altro dovrebbero occuparsi, come la difesa dei lavoratori, vogliono tentare di cavalcare un potere che forse soffrono nel non poter avere. Chi rappresenta una categoria, certamente non per volontariato, farebbe bene a rispettare il proprio ruolo e quello delle istituzioni”. Nessun riferimento diretto ai vertici territoriali della Cgil, ma sembra piuttosto evidente che i pro-Greco vogliano marcare il campo politico, anche nei rapporti con Eni.