“Su Ghelas ci aspettavamo più partecipazione”, Sincero: “Ci sono partiti sempre assenti”

Gela. Il voto di ieri sera, in consiglio comunale, sulla mozione per Ghelas, più di una riflessione la apre, soprattutto tra le fila della maggioranza del sindaco Lucio Greco. Buona parte della coalizione, quella più vicina all’avvocato, ha lasciato l’aula al momento del voto, anche se i civici una maggioranza l’hanno ugualmente trovata, con i voti del Movimento cinquestelle, del Pd, degli indipendenti e di due consiglieri di centrodestra. E’ bastato questo per far passare le modifiche al contratto della municipalizzata, che toccherà all’amministrazione comunale valutare con attenzione. “I civici ci sono, ci sono stati e ci saranno per ogni atto che tocca gli interessi della città – dice il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero – dispiace che ieri solo una parte dei consiglieri abbia votato l’atto. Ci aspettavamo maggiore partecipazione da parte di tutti, questo non lo nego. Su Ghelas, qualcuno ha cercato di fare confusione. Poi, ci sono partiti sempre assenti. Credo che nella mozione approvata ci siano veramente le fondamenta per un rilancio della società, a partire da un contratto che sia almeno triennale”. “Una Buona Idea” e i civici di “Impegno Comune” hanno sostenuto la mozione della commissione consiliare sviluppo economico, sulla quale ha lavorato anche il presidente Rosario Faraci, altro componente del gruppo di “Una Buona Idea”. Ieri, prima della seduta, lo stesso Faraci non ci aveva girato troppo intorno, “qualcuno deve decidere da che parte stare“ ha spiegato ritornando su una maggioranza che non va avanti in maniera compatta. Sincero conferma la disamina. “L’abbiamo spiegato già più volte – aggiunge – dobbiamo capire chi è veramente in maggioranza. Non basta essere presenti se poi non si votano atti importanti, come è accaduto per la variante relativa alla tangenziale. Serve trasparenza da parte di tutti e sarebbe utile anche per il sindaco”. Ieri, i gruppi più vicini a Greco hanno lasciato l’aula, prima del voto. Non si sono presentati, invece, i forzisti.