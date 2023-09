“Su Macchitella lab solo strumentalizzazione politica”, fissato tavolo con Eni e Kore

“Proprio per fare ulteriore chiarezza e accelerare l’iter progettuale del percorso Macchitella Lab, ho convocato un tavolo tecnico con l’Eni e la Kore, che parteciperanno con i loro massimi rappresentanti, per ribadire ancora una volta in quella sede la chiara volontà di avviare i corsi universitari nella sede locale. Faremo insieme il punto sull’iter e valuteremo eventuali difficoltà, non certo ascrivibili al sindaco o alla giunta”, aggiunge Greco. La riunione si terrà il 12 settembre alle ore 10:30 in municipio. Il centrodestra, durante il question time di inizio settimane ha formalizzato una richiesta di monotematico sull’intera vicenda.