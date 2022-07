“Su pef non si fa politica, di cosa parla l’opposizione?”, Di Stefano: “Sì ad allargamento”

Gela. “L’atteggiamento dell’opposizione è legittimo. E’ giusto che in aula consiliare si faccia rilevare che la maggioranza non ha i numeri. Però, hanno sempre chiesto il confronto sugli atti, allora perché non si sono confrontati sul Pef? C’erano tutte le condizioni”. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, giovedì in aula consiliare, è stato chiamato in causa dall’opposizione e dal consigliere di “Rinnova” Alessandra Ascia. I toni si sono alzati, nel corso del dibattito sul piano economico finanziario, poi subito stoppato dall’assenza del numero legale. “Ho sentito parlare di campagna elettorale sul pef o del fatto che la maggioranza voglia danneggiare la città. Ma di cosa parlano? Abbiamo prelevato il punto relativo al pef per discuterlo. C’erano dirigenti e revisori. Perché l’opposizione non si è confrontata. C’erano dubbi? Perché non sono stati formulati? – aggiunge Di Stefano – c’è un mese per approvare il pef, che peraltro rappresenta solo una validazione di quanto già stabilito dalla Srr. Sul pef non si può fare politica. I dati sono quelli. Gli atti vanno studiati con attenzione. Non basta fare l’intervento e poi lasciare l’aula. Lo scorso anno, le tariffe Tari sono state elevate per le attività commerciali perché c’erano gli sgravi e le agevolazioni per la crisi Covid. Invece, avevamo ridotto notevolmente quelle per le utenze private. Se non fossimo intervenuti, quest’anno le attività commerciali avrebbero rischiato di pagare fino a dieci volte in più. Prima di accusare, bisognerebbe studiare con attenzione. Non si può chiedere condivisione e confronto sugli atti, se poi non si mettono in atto queste intenzioni”. I civici sono consapevoli, comunque, che i numeri sono al limite e la maggioranza dovrà individuare soluzioni politicamente praticabili.