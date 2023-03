“Su porto colpe enormi del centrodestra”, Siragusa: “Greco parli alla città, azione Pd all’Ars”

Gela. Sarà convocata una riunione urgente della segreteria cittadina del Pd, solo per affrontare il tema della portualità. Inoltre, il gruppo locale è pronto a richiedere un intervento dei parlamentari dem all’Ars. “Serve un’iniziativa forte – dice il segretario cittadino Guido Siragusa – al sindaco chiedo di fare in modo che il tema non si riduca ad oggetto di campagna elettorale del centrodestra, peraltro di basso livello. Greco riporti alla città il tema ampio della portualità. Fissi un confronto in consiglio comunale o in un’assemblea pubblica, il Partito Democratico ci sarà sicuramente. Il centrodestra, probabilmente, vuole lavarsi la coscienza dopo che per cinque anni il governo Musumeci ha cancellato finanziamenti fondamentali per le infrastrutture portuali della città. Non dimentichiamo il taglio dei 148 milioni di euro della darsena. Non basta fare una foto con l’assessore regionale di turno e sentirsi il primo della classe. Non voglio fare polemica con nessuno, ma quello della portualità è un argomento troppo importante per ridurlo a bagarre interna al centrodestra, che ha responsabilità enormi”. Per Siragusa, a partire dall’iter infinito del porto rifugio, ancora oggi senza una conclusione positiva, la città deve essere coinvolta in una riflessione che riguardi l’intera portualità.