“Su randagismo chiederò audizione con il sindaco”, commissione anche su rifiuti e ospedale

Gela. La questione irrisolta dei randagi, che ieri ha generato conseguenze che potevano essere drammatiche, sarà al centro di un’audizione della commissione consiliare sanità. “Per la prossima settimana – dice il presidente Rosario Trainito – proporrò di convocare il sindaco, i responsabili del settore e quelli delle società che si occupano del servizio di accalappiamento. Non è possibile che si possano verificare fatti come quello di ieri. Poteva essere una tragedia. Io e tutti i componenti della commissione siamo con la famiglia aggredita e rimaniamo a disposizione. Lo scorso anno, segnalai la presenza di randagi a Manfria, anche se non ci fu il necessario riscontro. Abbiamo più volte affrontato questo argomento”. Il confronto con il sindaco, che attualmente ha la delega al settore ambiente, proseguirà anche sul capitolo rifiuti. “Ci sono situazioni da valutare con molta attenzione – aggiunge Trainito – vogliamo capire quali siano le misure che si cercherà di predisporre per migliorare la pulizia della città, che è carente. Bisogna migliorare”. La commissione, inoltre, continua a seguire tutto ciò che riguarda l’ospedale “Vittorio Emanuele”.