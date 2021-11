“Su rifiuti chiacchiere vuote”, Trainito: “Sindaco dice una cosa e poi ne fa un’altra”

Gela. La sua posizione politica, l’ha già testata in più occasioni, anche in consiglio comunale. L’indipendente Rosario Trainito viaggia su frequenze politiche che non sono certo quelle del sindaco Lucio Greco e di buona parte della maggioranza. Trainito, ormai da tempo, ha scelto di non seguire eventuali ordini di scuderia e valuta i provvedimenti, caso per caso, “solo nell’interesse della città”, così ha più volte detto. Anche sulla gestione del servizio rifiuti, il presidente della commissione sanità non è per nulla assertore della linea del sindaco Lucio Greco, che attende una pronuncia della Regione sull’attivazione di un eventuale Aro, con la gara che in questo caso verrebbe gestita direttamente dal Comune, senza passare da Srr e “Impianti Srr”. Ieri, Greco ha avuto un incontro con l’assessore regionale all’energia Daniela Baglieri e con i vertici del dipartimento regionale acqua e rifiuti. Il governo regionale valuterà l’ipotesi dell’Aro e anche il sindaco ha parlato di “un incontro interlocutorio”. “La città è sommersa dai rifiuti e ancora non sappiamo se a gestire il servizio sarà la Srr, attraverso la “Impianti”, o come spera il sindaco, ci sarà l’attivazione di un Aro. Il viaggio di ieri a Palermo, dove il sindaco ha incontrato l’assessore all’energia Baglieri, non ha risolto un bel nulla – dice Trainito – tanto è vero che non è stato preso alcun impegno e ci si è limitati a posticipare ogni eventuale decisione. Ancora una volta la città resta in balia di chiacchiere vuote e paga le conseguenze di una politica debole, che non sa imporsi a livello regionale. La situazione è sicuramente grave, anche perché il sindaco ha sempre preso, su questo argomento, posizioni contrastanti e contraddittorie, dimostrando di non avere mai una linea chiara e coerente”. Trainito ritorna su quanto accaduto la scorsa estate, quando Greco si pose alla testa del movimento che si opponeva ai conferimenti ulteriori, destinati a Timpazzo. Poi, l’assemblea della Srr disse sì ai carichi che arrivavano da Comuni di altre province. Nel corso del tempo, la Regione ha disposto un costante aumento dei quantitativi, con la recente proroga per altri due mesi. Per Trainito, il sindaco avrebbe dovuto assumere un atteggiamento politico, certamente diverso. “Non si può, al mattino, manifestare impedendo l’ingresso dei camion per lo scarico dei rifiuti e, poi, la sera – aggiunge – firmare l’accordo per far arrivare a Timpazzo rifiuti da qualsiasi parte della Sicilia. Purtroppo, questa è la caratteristica del sindaco”. Secondo il consigliere, il caso rifiuti è emblematico dell’approccio politico del sindaco Lucio Greco, anche su altri capitoli amministrativi e non solo. Mancherebbero veri pilastri decisionali.