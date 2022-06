“Su rifiuti non aspetteremo all’infinito”, Ventura: “Se non si condivide atto, lasciamo”

Gela. Il sindaco Lucio Greco, anche nelle ultime ore, sta portando avanti un serie di ricollocamenti interni agli uffici del municipio. L’obiettivo è rafforzare il settore ambiente, per cercare di avere risultati pratici, migliorando la pulizia della città e l’efficienza di un servizio, ancora in proroga. Un tentativo, che passa dal trasferimento di due funzionari del settore lavori pubblici, ora destinati all’ambiente, con una reazione decisamente poco convinta degli assessori che hanno in mano le deleghe ai lavori pubblici e allo sviluppo economico, che temono di rimanere in stallo e praticamente senza personale. Ai vertici di Italia Viva, partito di riferimento dell’assessore all’ambiente Cristian Malluzzo, pare non bastare. Da tempo, attendono che il sindaco lanci una sorta di fase 2 per il servizio rifiuti, accogliendo le loro proposte sintetizzate in un atto di indirizzo, presentato lo scorso anno e riproposto una settimana fa. Il sindaco ha cercato di smorzare l’ennesima polemica e ha avuto contatti anche con l’assessore Malluzzo. Ha spiegato che sta facendo “tutto quello che le norme consentono”, pur avendo trovato “un’eredità pesante”. I renziani, però, ribadiscono la linea. “Il tema dei rifiuti è molto delicato – ha detto il coordinatore provinciale Giuseppe Ventura – in concreto vogliamo capire se il sindaco sia effettivamente d’accordo con le nostre proposte”. Non sarà un’attesa “all’infinito”. Servono azioni concrete nell’arco “dei prossimi giorni”. “Se invece la situazione non dovesse cambiare – ha aggiunto Ventura – saremo ben lieti di lasciare il nostro posto ad altri”. I forti dubbi dei renziani si concentrano sulla sproporzione, sempre più evidente, tra le tariffe Tari che i cittadini devono pagare, ritenute fin troppo elevate, ed un servizio che non assicura una vera pulizia. “Io stesso, da assessore all’ambiente – ha voluto rimarcare l’avvocato Ventura – feci debiti fuori bilancio pur di avere una città pulita. Ora, invece, c’è un Pef da tredici milioni di euro ma se ne spendono solo sei per il servizio. Ci sono tutte le possibilità per migliorarlo, senza costi aggiuntivi, visto che i soldi ci sono. Il contratto deve essere integrato”.