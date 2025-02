“Su royalties azione Pd”, confronto interno tra i dem: proposte da mettere sul tavolo degli alleati

Gela. La pubblicazione della norma che consente lo svincolo delle somme versate a titolo di royalties estrattive è al centro delle verifiche interne ai partiti di maggioranza. Ieri sera, i dem hanno riunito la dirigenza, i consiglieri comunali e gli assessori. Il partito rivendica il ruolo di riferimento rispetto all’iniziativa “sblocca royalties”, fondata sulla norma allora fatta approvare dall’ex parlamentare Ars Calogero Speziale. “La pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Regione Sicilia della legge “sblocca royalties” approvata di recente dall’Assemblea Regionale Siciliana consente all’amministrazione comunale di mettere subito in campo le procedure per l’utilizzo di parte di queste entrate per il risanamento del bilancio comunale per consentire di superare al più presto il dissesto finanziario. In merito il Pd regionale propose l’emendamento approvato dall’Ars. Questo percorso è stato anche portato avanti con diligenza dal sindaco Terenziano Di Stefano con i buoni rapporti politici tenuti anche con forze politiche di opposizione. Il Partito Democratico lavora con forza e convinzione per la soluzione delle problematiche della città in raccordo con i propri riferimenti politici regionali e nazionali”, riporta una nota diramata dal partito locale. I dem hanno sviluppato una disamina ancora più ampia.