“Su sanità locale dal Pd illazioni”, Mancuso: “Vogliono nascondeere partito in declino”

Gela. “Si tratta di sciacallaggio politico”, usa questa definizione il parlamentare regionale di Forza Italia Michele Mancuso, riferendosi alla dura disamina che i dem hanno fatto dell’attuale situazione della sanità sul territorio provinciale. I vertici del Pd, con il segretario Peppe di Cristina, il presidente Annalisa Petitto, hanno descritto una sanità locale assolutamente ai minimi termini. Da Gela e fino all’area del Vallone, per i dem la Regione non garantisce neanche i serivizi minimi. Per Mancuso invece la situazione è decisamente differente. “Ieri per esempio – dice – insieme ai vertici dell’Asp territoriale abbiamo fatto un sopralluogo al Sant’Elia di Caltanissetta e ho compreso che gli attacchi dell’opposizione sono assolutamente fuori luogo, oltre che irrispettosi nei confronti del personale sanitario che da ormai due anni, con sacrificio e abnegazione, contrasta il Covid in perenne emergenza. Ho visitato diversi reparti, ma ieri sono rimasto positivamente colpito dal pronto soccorso, una struttura di eccellenza che smentisce le illazioni di certa politica. E’ vero, i posti sono tutti occupati ma contemporaneamente si si sta procedendo ai lavori di ristrutturazione dei reparti. I pazienti sono nei loro letti, gestiti con competenza da giovani e brillanti infermieri e operatori socio-sanitari, a loro disposizione giorno e notte”. Mancuso non fa riferimento all’ospedale Vittorio Emanuele, che il segretario provinciale del Pd Peppe di Cristina ha invece indicato come esempio dei tagli imposti dal governo regionale. Il parlamentare forzista però spiega che si è ottenuto l’invio della richiesta di altri 50 infermieri, che a breve dovrebbero arrivare nei nosocomi della provincia. Mancuso conferma che gli attacchi del Pd sono “strumentali e non funzionali”.