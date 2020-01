“Su servizio idrico stretti contatti con Conti”, Greco alla Regione per vertice su dighe

Gela. “Sul futuro del servizio idrico sarà necessario avere un confronto con tutti i sindaci dell’Assemblea territoriale. Sono in contatto con il primo cittadino di Niscemi Massimiliano Conti”. Il sindaco Lucio Greco, anche a causa di una situazione sempre emergenziale, negli scorsi mesi ha votato a favore dello scioglimento anticipato del contratto che lega i Comuni a Caltaqua. Inefficienze e disservizi sono alla base, secondo l’avvocato, di continui inadempimenti contrattuali. Dopo la conclusione dei lavori di verifica condotti dalla commissione tecnica, dalla Regione non sono ancora arrivate indicazioni, mentre il presidente dell’Ati, Massimiliano Conti, ha avviato interlocuzioni con Palermo e lunedì dovrebbe avere un primo confronto con i manager di Siciliacque e Caltaqua. “Le decisioni vanno assunte in sede di Ati – commenta ancora Greco – non è possibile agire come singolo Comune”. La prossima settimana, anche Greco sarà a Palermo. L’amministrazione comunale sta vagliando lo stato, decisamente precario, degli invasi artificiali. Le dighe, da anni, sono un cruccio enorme, con l’acqua che non riesce a soddisfare le migliaia di aziende agricole del territorio.