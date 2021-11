“Su Tari e rifiuti alla città non interessa il passato”, Orlando: “Servono costi ridotti”

Gela. Su rifiuti e Tari, anche la maggioranza cercherà di arrivare ad una proposta unitaria, per ridurre l’entità della terza rata. Il fronte è politicamente piuttosto caldo e i dem temono che il dibattito possa focalizzarsi solo sul passato. Lo spiega il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Gaetano Orlando. Per i democratici, “servono i fatti”. “Sulla questione rifiuti, noti esponenti di maggioranza continuano a sostenere la tesi che se la città è sporca e la Tari è tra le più care di Italia, la responsabilità è tutta delle precedenti amministrazioni. Infatti – dice Orlando – in questi giorni il dibattito politico si è concentrato sulla vicenda debiti e sulle presunte responsabilità che vengono dal passato. Ritengo che per correttezza nei confronti dei nostri concittadini sarebbe più serio che ci si occupasse concretamente di come rendere il servizio più efficiente e i costi contenuti, ma soprattutto come far funzionare il sistema di riscossione, visto che è capace solo di vessare chi paga. Gli errori si susseguono e spesso si chiede allo stesso cittadino di pagare più volte costringendolo a ricorsi e contestazioni”. Il capogruppo del Pd, che prende le distanze dalla corsa a dare la colpa a chi c’è stato prima, vede una maggioranza impegnata a fare la lotta tra “chi la spara più grossa” sulla Tari. “Alcuni esponenti che sostengono l’amministrazione, compartecipi dello sconsiderato aumento, non possono limitarsi a proporre a parole come ridurre la Tari, troppo facile e scontato. Alla città – aggiunge – non interessa assistere a dibattiti infiniti tra consiglieri che sostengono lo stesso sindaco, su chi è più bravo a spararla grossa, se poi alle parole o ai bla bla bla non seguono i fatti”.