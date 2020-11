“Su Tfr situazione abbandonata per 10 anni”, Trainito: “Ora dati allineati per pagare”

“Siamo riusciti ad abbattere i tempi dei pagamenti destinati ai fornitori – aggiunge – quando ci siamo insediati, avevamo fatture arretrate anche di diciotto mesi, ora invece riusciamo a pagare entro novanta giorni e non a caso abbiamo tanti fornitori disposti a lavorare con Ghelas”. Sulle quote del Tfr dei lavoratori non versate ai fondi, che per anni è stato un punto dolente della gestione della società in house, Trainito ha anche affidato mandato legale ad un avvocato, incaricato di avviare un’azione di responsabilità professionale nei confronti di chi ha guidato in passato la multiservizi. La società in house, almeno potenzialmente, sta sondando l’ingresso nel comparto rifiuti, su volontà del sindaco Lucio Greco. La situazione generale del servizio in città è molto convulsa. I manager Tekra hanno già fatto sapere che dopo novembre non accetteranno altre proroghe e sono pronti a lasciare il cantiere locale. Vedere Ghelas in campo non sarà però un epilogo scontato. “Ci vuole tempo, anche per completare verifiche che non dipendono da noi – conclude Trainito – comunque, stiamo andando avanti anche su quel versante”.