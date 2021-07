“Su Timpazzo non c’erano altre soluzioni”, Orlando: “Dimissioni Balbo? Sparata del Pd”

Gela. “Non è Musumeci che, dall’oggi al domani, decide di far arrivare più rifiuti a Timpazzo”. Il commissario cittadino di DiventeràBellissima Michele Orlando respinge le accuse che vengono mosse al governo regionale, rispetto alle scelte sul sito di Timpazzo. “Sulla questione Timpazzo, il Pd e tutti gli altri non hanno capito nulla o fingono di non capire per un profilo di mera suggestione e speculazione politica verso i cittadini, sfruttando l’onda che i rifiuti vengano riversati nell’area locale. Nascondono innanzitutto che Timpazzo sia un impianto di recente inaugurazione con i brindisi e gli evviva di tutti, perché, si badi bene, è stata una iniziativa virtuosa della Regione per il ciclo dei rifiuti. Quando nel 2019 ci fu la festa, ben si conosceva il potenziale di smaltimento dell’impianto, stimato oltremodo al fabbisogno del territorio. La proprietà – dice – in capo alla Regione, non escludeva che proprio la Regione potesse destinare a pieno regime il sito. A distanza di pochi anni si verifica che la discarica di Lentini, dopo decenni di utilizzo, risulta al limite della possibilità di contenimento. C’è da dire che da decenni i lentinesi come i catanesi, che hanno subito anche la discarica di Misterbianco, non hanno mai lamentato che arrivasse loro la munnizza di mezza Sicilia. Ora, apertasi una grave emergenza rifiuti sull’isola, la Regione non è che avesse tante soluzioni per risolverla”. Per Orlando, quella di Timpazzo è una scelta praticamente dovuta da parte della Regione. Considera solo speculazione politica la richiesta di dimissioni rivolta al presidente della Srr Filippo Balbo, da parte del segretario cittadino dem Guido Siragusa.