“Su Unione ristabilita democrazia, pezzi pro-Greco con noi”, Scerra: “Di Stefano vicesindaco ombra”

Gela. Il voto di ieri sera, per eleggere i tre consiglieri da inserire nella struttura politica dell’Unione dei Comuni sorta per i finanziamenti del ciclo 2021-2027, ha rivoltato ogni tipo di equilibrio. Il contropiede del centrodestra e qualche franco tiratore interno al patto pro-Greco-“responsabili”, hanno aperto le porte dell’Unione al forzista Carlo Romano, al civico Rosario Faraci e alla progressista Paola Giudice. “Una vittoria del centrodestra? In realtà, credo si sia trattato solo di aver ristabilito la democrazia nelle scelte e la rappresentatività del consiglio comunale – spiega il meloniano Salvatore Scerra per molti tra gli autori del ribaltone politico – l’Unione dei Comuni avrà un ruolo importante per i finanziamenti destinati al territorio e con la griglia di nomi approvata dall’aula si assicura la presenza di tutte le forze politiche. Noi abbiamo sostenuto il consigliere Carlo Romano, che peraltro è l’unico che ha dietro un partito forte. Non c’è stato nessun accordo politico. L’accordo ritenevano di averlo quelli che fanno parte dei resti della maggioranza del sindaco, che non è più numerica. Ormai, è evidente, il primo cittadino può contare su otto consiglieri e sui due di “Una Buona Idea”. Per Scerra, però, i pro-Greco vanno incontro a periodici cedimenti politici. “La nostra è stata una proposta, anche politica – continua – che visti i numeri in aula devo dire ha trovato accoglimento anche tra qualche consigliere di maggioranza. Il sindaco, spesso, non ha i numeri neanche per arrivare a dieci consiglieri. Su questo bisognerebbe riflettere. Non abbiamo avuto bisogno di un accordo”.