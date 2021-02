“Su università ottimo accordo”, Sammito: “Migliorare servizi e attivare più corsi”

Gela. “Quello raggiunto dal Comune, da Eni, da Sincindustria, dalla Kore di Enna e dalla diocesi di Piazza Armerina, è un ottimo accordo. L’università in città sarebbe fondamentale, ma bisogna andare anche oltre”. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito spiega che per assicurare la migliore fruizione, bisognerà migliorare i servizi pubblici, a cominciare da quello di trasporto, e valutare altri aspetti. “Mi riferisco ad una rete di servizi complessiva, che vada dai trasporti fino agli affitti degli alloggi che possano attrarre studenti di altre zone della Sicilia”, dice Sammito commentando la scelta di portare in città il corso di ingegneria ambientale della Kore di Enna, come anticipato da questa testata. Il presidente, inoltre, pensa che si possa creare in città un polo universitario decentrato, anche con altre università siciliane.