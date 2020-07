Successo “Game records”, Joè Boscaglia in testa da 5 settimane

“Estoy buscando la felicidad”, con la direzione artistica di Alessio Antoci e la consulenza artistica di Elena Toffoli, sorella della nota cantante Elisa, ha esordito il 19 giugno 2020 sul canale VEVO ufficiale dell’artista. Poco più di un mese è stato sufficiente per firmare un successo, sancito dalla permanenza in prima posizione nella classifica “Indie Italia”, anche dopo essere stato spodestato per 15 giorni.

Quasi a confermare l’ottima performance di Joè Boscaglia, il management della “Game Records srl” ha già avviato la realizzazione di un nuovo singolo dopo avere avuto degli abboccamenti che lo potrebbero portare oltre oceano (non prima di novembre) tra gli Usa e il sud America, con particolare riferimento a Miami e Los Angeles. Per i primi “live” Joè Boscaglia esordirà, invece, in Friuli a Ferragosto.