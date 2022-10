Successo per l’SSD Gela guidata da Deoma: 5-1 sul Priolo

Gela. Grande vittoria per l’SSD Gela che sconfigge per 5-1 il Priolo Gargano, guidata da un Deoma in stato di grazia che firma una tripletta. A siglare le altre due reti biancazzurre Riggio, entrato per sostituire Floridia a fine primo tempo, e Davide Ascia, subentrato per Tony Scerra. Nota negativa del match l’espulsione del difensore Italiano, che macchia un buon esordio con la squadra di mister Fausciana. Secondo posto in solitaria per il Gela, dietro solo al Vittoria a punteggio pieno.