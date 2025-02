“Sud chiama nord” dal sindaco, conferme sui punti del programma: “Patto rispettato”

Gela. Se la priorità amministrativa rimane il bilancio, senza se e senza ma, è evidente che su un piano strategico il sindaco Di Stefano voglia una maggioranza coesa, in vista di scadenze essenziali, a partire da quelle sugli atti finanziari. In settimana, non sono mancate le riunioni e gli incontri, sia dei capigruppo della coalizione sia dei riferimenti dei partiti. Questa mattina, il punto, a Palazzo di Città, l’hanno fatto gli esponenti di “Sud chiama nord”, proprio insieme al sindaco. Il patto pare decisamente blindato, con l’accordo elettorale tra Di Stefano e l’assessore Franzone, poi contorniato dall’adesione del suo gruppo a “Sud chiama nord” di Cateno De Luca. “E’ l’unico vero movimento civico che si pone a livello regionale e per noi la scelta non poteva che essere questa, visto che ci interessa il territorio – sottolinea Franzone riferendosi al movimento di De Luca – un anno fa ci siamo impegnati in politica, con la candidatura alle amministrative. Con “Sud chiama nord” invece c’è stata la collocazione di partito”. Domani, i deluchiani saranno a Palermo per l’assemblea regionale dell’entità politica fondata dal parlamentare regionale e sindaco di Taormina. Una folta rappresentanza arriverà nel capoluogo per i lavori dell’assemblea. Franzone e altri esponenti locali di “Sud chiama nord”, Salinistro, Alessi e Ferrara, hanno ottenuto conferme dal primo cittadino rispetto ai punti programmatici.