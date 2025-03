“Sud chiama nord è con Di Stefano”, Salintro: “Non c’è nessuna contraddizione”

Gela. Pochi dubbi sul supporto, anche per le provinciali di secondo livello, alla candidatura del sindaco Terenziano Di Stefano. Questo approccio sembra ormai prevalere tra i ranghi di “Sud chiama nord”, anche dopo un incontro regionale indetto dai vertici e dal leader Cateno De Luca. La linea è di una piena autonomia nei territori, come aveva già ipotizzato il coordinatore provinciale Angelo Bellina. A Taormina, alla riunione allargata, ha preso parte l’architetto Francesco Salinitro, già assessore comunale e sostenitore del gruppo che alle amministrative si è rivisto nell’attuale componente della giunta Di Stefano, Filippo Franzone. “Non ci sono contraddizioni – dice – la libertà è massima. Quella che riguarda Gela è una situazione differente. Già prima di aderire a “Sud chiama nord”, abbiamo messo in chiaro che per noi il passaggio alla Città metropolitana di Catania è un tema che ci contraddistingue da sempre, direi che connota il nostro agire politico e amministrativo. Nessuno ha posto veti e quindi la nostra visione ha trovato pieno riscontro, non solo in “Sud chiama nord” ma pure nella coalizione del sindaco Di Stefano. Chi si lamenta oggi, avrebbe dovuto sollevare eventuali perplessità prima del ballottaggio. Per noi, non ci sono mai stati problemi”. Franzone, così come gli esponenti che lo hanno sostenuto, non ha mai messo in dubbio il rapporto politico con gli alleati e con il primo cittadino. Il gruppo locale che si rifà a De Luca, ha scelto, “per coerenza”, di non occuparsi delle provinciali di secondo livello.