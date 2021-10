Sud, dall’invasione dei piemontesi ai mancati investimenti

Gela. L’Italia combatte l’Italia, la stessa Italia che subissa con il “dileggio c’hella fa del diritto, della morale e della religione”, elementi gravissimi che corrompono un popolo e ci degradano agli occhi dello straniero, ci svergognano, dove volevamo sovrastare a tutti i costi i popoli d’Europa.

I nostri liberatori, che non sono venuti a combattere e assalire il tedesco, il francese o l’anglo che governano tanta parte dell’Italia, ma per versare torrenti di sangue, nel seno della stessa amata Patria, per farla più povera e serva.

Queta guerra fraticida, dove l’Italia combatte la stessa Italia e nello stesso tempo per l’unità, ha distrutto tutti i principi tradizionali e morali, che avevano fatto grande il regno delle due Sicilie. Sconvolgono con distruzione e guerre il mondo produttivo del meridione. Gli stranieri, potentissimi, si preparano alla guerra, mentre le persone, le industrie, le arti, il commercio italiano, precipitano fino a toccare il fondo, senza nessuna possibilità di uscita. Perché tra spogli, fucilazioni, incendi e le rovine, l’Italia subissa l’Italia con il disprezzo del diritto, della morale e della religione. Sono elementi che ci degradano agli occhi dello straniero, che ci denunziano, che ci svergognano, proprio nella parte dove volevamo rimanere al di sopra delle genti. Ora i nostri primati civili, vanto di tanti anni di attività produttiva, adesso diamo spettacolo d’avidità da pirati, di barbarie, di cinismo e d’ateismo, vestiti di tanta ipocrisia, meritiamo solo disprezzo. Questo è il mondo che con la guerra fraticida dei piemontesi, in nome dell’unità dell’Italia, nella terra meridionale si sono svenati e continuano a svenarsi per l’Italietta del sud, facendo in modo ch tutti gli investimenti di grossa portata non discendono, come le correnti di un fiume in piena, verso il mare, ma trovano sbarramento e sicuro ristoro per essere investiti nel nord produttivo. A noi rimane l’eco delle belle parole, come per la cassa per il mezzogiorno, il Cipe, il piano americano degli investimenti per le regioni più povere, subito dopo la seconda guerra mondiale (conosciuto come piano Marshall). Il ponte sullo stretto di Messina, chi deve farlo? La destra o la sinistra? Nesuno delle due correnti politiche, perché se investissimo tutto quel denaro nel mezzogiorno dell’Italia, rischieremmo di fare crescere il sud e il nord dovrebbe rimanere al palo? Non possiamo permetterci una sfacelo di quella portata, meglio che continui a soffrire il mondo al di quà del faro, tanto l’ha fatto ormai per quasi duecento anni, può continuare a farlo per altri duecentomila anni, tanto sono sotto la protezione della cultura meridionale che non segue gli sprechi inutili nel mezzogiorno dell’Italietta ammaestrata dai fratelli del nord. Così è l’Italia dopo l’unità una bianca e una nera,dove studiosi del nord e studiosi del sud in nome dell’unità – per cui l’hanno costituita – continuano ad impegnarsi a renderla produttiva tenendo sempre presente di proteggera quella più all’avanguardia e impregnata di progresso, così l’Italia può continuare ad essere divisa in due parti, una completamnte bianca e l’altra nera come il carbone. Questo roccioso baluardo, sicuramente, non può essere scalfito dal conformismo liberale anche se a volte dubitoso ed erudito.