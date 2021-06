Sudelettra, cassa integrazione in scadenza: si decide destino di 45 lavoratori

Gela. La cassa integrazione cosiddetta Covid sta per scadere e quarantacinque lavoratori della Sudelettra attendono riscontri sulle intenzioni effettive dell’azienda, che per anni è stata impegnata nell’indotto locale di Eni. Attualmente, è priva di contratti e relative commesse. Anche per questa ragione, i sindacati del settore metalmeccanico hanno chiesto un incontro, così da valutare la situazione complessiva. I posti di lavoro potrebbero essere a rischio, se gli imprenditori decidessero di non prorogare la cassa integrazione, mancando vere possibilità di ricollocazione. Le segreterie provinciali dei metalmeccanici hanno chiesto un tavolo, con l’azienda.