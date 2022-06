“Sugli incentivi si attui regolamento”, Trainito: “Per progetti cabina con altri Comuni”

Trainito e i forzisti, davanti alle difficoltà di personale, numericamente carente, ritengono che per i progetti e le gare si possa arrivare ad una “cabina di regia sovracomunale”. “Va costituita con i sindaci del comprensorio, Butera, Niscemi, Riesi e Mazzarino, e si possa occupare di seguire i progetti che possono essere presentati per le linee di intervento del Pnrr, che stanno per scadere o che usciranno a breve. Forza Italia – aggiunge – ritiene che lo sviluppo del territorio passi non solo da Gela ma da tutto il comprensorio, così come richiesto dalle associazioni datoriali, dai sindacati, da Sicindustria e dalle associazioni artigianali”. Trainito e il gruppo locale forzista sono già in contatto con il parlamentare regionale Michele Mancuso e con il ministro per il Sud, Mara Carfagna. “Per portare sviluppo ed investimenti sul territorio e per lo sviluppo delle imprese. Solo facendo rete si possono superare gap in termini di infrastrutture e sviluppo, che questo territorio purtroppo registra. Il Pnrr è un volano e un’opportunità”, conclude.