“Sui servizi sociali il sindaco confonde le idee”, azzurri: “Soffre l’opposizione non allineata”

Gela. Un sindaco che intenzionalmente vuole “confondere le idee ai cittadini”, a partire dalla questione dei servizi sociali. Gli azzurri Gnoffo e Cirignotta rilanciano con un netto j’accuse, amministrativo e politico. “Di Stefano, in evidente stato di imbarazzo e difficoltà, mistifica la realtà raccontando bugie al solo scopo di confondere le idee ai cittadini. Invece di fare autocritica e ammettere le proprie responsabilità, rilascia dichiarazioni fuorvianti che rappresentano solo un maldestro tentativo di distrarre l’attenzione dalle nostre contestazioni sulle inadempienze e i ritardi registrati. Nessuna responsabilità mi può essere attribuita – dice l’ex assessore Gnoffo – in merito al presunto mancato utilizzo di somme bloccate in ossequio a principi contabili e vincoli di bilancio. Il settore servizi sociali ha regolarmente sollecitato il settore bilancio allo svincolo di somme congelate per essere impiegate nell’avvio di servizi essenziali a favore dei soggetti fragili. L’assessorato ai servizi sociali retto da me ha sempre speso fino all’ultimo centesimo, programmando per tempo le azioni da mettere in campo per garantire i servizi alle fasce più deboli. Se quanto dichiarato dal sindaco fosse vero, non si capirebbe come mai le somme destinate ai disabili gravi sono state regolarmente spese e i servizi erogati, sia durante il mio mandato assessoriale sia negli anni successivi con l’assessore Ugo Costa. Quando si affrontano questioni afferenti i servizi sociali si dovrebbe usare la massima cautela e serietà. Soprattutto il primo cittadino non può permettersi di trattare questioni cosi delicate con così tanta superficialità. Piuttosto che tergiversare sull’argomento dia risposte alle tante famiglie che sono in attesa di ricevere servizi essenziali”. Furono entrambi assessori nella giunta Greco ma oggi le posizioni di Gnoffo e Di Stefano divergono del tutto.